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ФНС: В бюджетную систему России в 2024 году поступит 52,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 19.03.2024. По уточненной оценке Федеральной налоговой службы, в бюджетную систему РФ в 2024 году поступит 52,5 трлн руб. налоговых поступлений, что на 5,7 трлн руб., или на 12%, больше показателя за 2023 год (46,8 трлн руб.). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главу ФНС Даниила Егорова.

Поступления в федеральный бюджет, по его словам, увеличатся за год на 20%, до 26,3 трлн руб. (в 2023 году — 19,6 трлн руб.). Поступления в консолидированный бюджет РФ составят 40,4 трлн руб., что на 4,2 трлн руб., или на 11%, выше показателя за 2023 год (36,2 трлн руб.). Поступления в консолидированные бюджеты регионов РФ составят 16,8 трлн руб., что на 200 млрд руб., или на 1%, больше уровня 2023 года (16,5 трлн руб.).
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