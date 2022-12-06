ФНС: В бюджетную систему России в 2024 году поступит 52,5 трлн рублей

Материалы по теме

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете

УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Об этом ...

Совет Федерации утвердил федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 30.11.2022. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и ...

Госдума в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2023 год

УрБК, Москва, 24.11.2022. Госдума в третьем чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2023 и плановый период ...

В 2018 году ФНС России увеличила перечисления в консолидированный бюджет на 23%

УрБК, Москва, 20.02.2019. Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2018 году увеличила перечисления в консолидированный ...