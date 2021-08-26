Дефицит курьеров в России может вырасти до 300 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...08.12.2020 За год спрос на услуги курьеров в Челябинске увеличился в четыре раза
УрБК, Челябинск, 08.12.2020. В этом году Челябинск продемонстрировал максимальный годовой и месячный рост спроса на ...08.12.2020 Из-за пандемии COVID-19 спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге вырос почти в два раза
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2020. С начала года спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге увеличился на 90%. В декабре ...27.11.2020 Число вакансий курьеров в Екатеринбурге за год выросло на 238%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2020. В октябре-ноябре 2020 года число вакансий курьеров в Екатеринбурге выросло на 238% по ...23.10.2020 Сервисы доставки готовых блюд и продуктов в РФ сообщили о дефиците курьеров
УрБК, Москва, 23.10.2020. О нехватке рабочих сообщили представители крупных сервисов доставки готовых блюд и продуктов ...