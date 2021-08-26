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Вчера, 11:59

Дефицит курьеров в России может вырасти до 300 тыс. человек

Дефицит курьеров в России в 2024 году может вырасти до 300 тыс. человек. Сейчас нехватка составляет примерно 140 тыс. человек по рынку, пишет «Прайм».

Согласно исследованию, которое провел сервис доставок Restomania, спрос на курьерские услуги с конца прошлого года вырос на 25%. Нехватку кадров аналитики связывают прежде всего с развитием сервисов электронной коммерции.

Отметим, что на сегодняшний день в России работают более 1 млн курьеров.
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