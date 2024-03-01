В Свердловской области за три дня за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Жители Свердловской области в период с 15 по 17 марта смогут отдать свой голос за ...20.04.2023 Более 125 тыс. свердловчан приняли участие в голосовании по объектам благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области продолжается электронное голосование по выбору объектов ...17.04.2023 Более 40 тыс. свердловчан проголосовали за объекты для благоустройства в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Более 40 тыс. жителей Свердловской области приняли участие во всероссийском ...05.04.2023 Свердловчанам напомнили о способах голосования за наиболее значимые общественные пространства для благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование, где жители ...07.04.2022 В Екатеринбурге на следующей неделе начнется голосование за благоустройство объектов в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2022. В Екатеринбурге с 15 апреля стартует голосование по выбору объектов благоустройства в ...