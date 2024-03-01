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В Свердловской области за три дня за объекты благоустройства проголосовали более 200 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Свердловской области за три дня более 201 тыс. жителей региона приняли участие в голосовании за объекты благоустройства. Общественные территории, выбранные по итогам волеизъявления свердловчан, будут модернизированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в следующем году, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

С 15 по 17 марта проголосовать можно было с помощью волонтеров в специально организованных для этого пунктах. Сейчас голосование продолжается в онлайн-формате на сайте 66.gorodsreda.ru. Кроме этого, на улицах, в парках и торговых центрах муниципалитетов продолжают свою работу волонтеры проекта.

«Старт голосования в регионе начался с хорошей активности жителей. Но не стоит откладывать свой выбор. Хочу напомнить и обратить особое внимание на то, что состоявшимся голосование признается только в том случае, если в целом по муниципалитету участниками кампании стало не менее 30% жителей старше 14 лет. Это главное условие. И только в этом случае можно рассчитывать на финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов для обустройства площадок-победителей», — рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

На текущий момент уже более 30% жителей проголосовали в Михайловском муниципальном образовании, Новолялинском городском округе, Невьянском городском округе. Еще в трех других населенных пунктах — Верхнем Тагиле, Горноуральском городском округе, Верхней Туре — свои голоса отдали 26% жителей.

Всего в Свердловской области на выбор жителям представлены 168 общественных пространств. Итоги голосования будут опубликованы на портале проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественные территории, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в 2025 году.
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