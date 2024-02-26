Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. По состоянию на 19 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...16.02.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. По состоянию на 12 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...19.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По состоянию на 15 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...15.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц выросла на 0,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По состоянию на 8 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...11.01.2024 Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизилась впервые с конца ноября
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. По состоянию на 1 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...