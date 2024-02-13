В Первоуральске аферисты убедили женщину взорвать в банке петарду

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, действуя под видом сотрудников различных ведомств, ...07.02.2024 В Екатеринбурге телефонные аферисты убедили охранника ЧОП перевести на «безопасный счет» 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Екатеринбурге телефонные аферисты, выдававшие себя за служащих различных организаций, ...13.12.2023 Лжесотрудники Центробанка и «Госуслуг» убедили екатеринбурженку продать автомобиль и перевести на «безопасные» счета около 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аферисты, действующие от лица сотрудников ФСБ, ЦБ и «Госуслуг», убедили жительницу ...03.04.2023 В Нижнем Тагиле пенсионерка перевела лжесиловикам более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Нижнем Тагиле в отделение полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» 61-летняя ...26.10.2020 Пенсионерка из Екатеринбурга оформила несколько кредитов и перевела мошенникам более 843 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Телефонные аферисты, представившись сотрудниками силовых ведомств, убедили жительницу ...