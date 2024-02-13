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Вчера, 14:59

В Первоуральске аферисты убедили женщину взорвать в банке петарду

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Телефонные аферисты убедили жительницу Первоуральска оформить несколько кредитов в разных банках, продать личный автомобиль и перевести на «безопасные» счета более 700 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Однако на этом аферисты не остановились. Выдав себя за сотрудников силовых структур, они предложили женщине принять участие в «операции» по поимке мошенников, похитивших ее средства. Для этого пострадавшую убедили взорвать петарду в отделении Сбера, которое ранее отказало ей в выдаче кредита.

Сотрудники банка оперативно эвакуировали клиентов и вызвали группу быстрого реагирования. В результате ЧП никто не пострадал.
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