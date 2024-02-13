УБРиР с 20 марта изменит тарифы для юридических и физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В Екатеринбурге 16 февраля в 13.00 состоится открытие нового флагманского офиса ...

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) открывает в Москве новый офис. ...

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2010. Один из крупнейших региональных банков — ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» ...

ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» отменило комиссию за открытие расчетного счета

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2010. Уральский банк Сбербанка России с 1 мая 2010 года вводит ряд новых депозитарных услуг ...

Уральский банк Сбербанка России вводит новые депозитарные услуги для физических и юридических лиц

В ОАО «Банк24.ру» вступают в силу новые тарифы на обслуживание юридических и физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2010. С 1 марта 2010 года в ОАО «Банк24.ру» вступает в силу новая версия тарифов на ...