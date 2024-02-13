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Вчера, 12:38

УБРиР с 20 марта изменит тарифы для юридических и физических лиц

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) с 20 марта вводит новые тарифы для счетов в рублях. Изменения коснутся как юридических, так и физических лиц, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«С 20 марта 2024 года вступают в силу изменения в Тарифы для юридических лиц (некредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в валюте Российской Федерации; Тарифы ПАО КБ «УБРиР» на предоставление услуги «Торговый эквайринг»; Правила банковского обслуживания», — сообщается на сайте кредитной организации.

Ознакомиться с изменениями можно в офисе банка или в разделе «Тарифы на РКО», с обновленными правилами банковского обслуживания — в офисе банка или в разделе «Правила банковского обслуживания».
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