Средние цены на молоко в Свердловской области превысили 70 рублей за литр

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По итогам января 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...17.01.2024 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 68,8 рубля за литр
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. По итогам декабря 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное ...16.05.2023 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 67,1 рубля за литр
По итогам апреля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...17.05.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 63,85 рубля за литр
По итогам апреля 2022 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на ...21.01.2022 Средние цены на молоко в Свердловской области выросли до 57,66 рубля за литр
По итогам декабря 2021 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности ...