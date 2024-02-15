Средние цены на молоко в Свердловской области превысили 70 рублей за литр

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. По итогам февраля 2023 года средние потребительские цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности на Среднем Урале выросли с 69,44 до 70,69 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



В Екатеринбурге цены за последний месяц выросли с 70,25 до 71,83 руб., Каменске-Уральском — с 69,11 до 70,77 руб., в Первоуральске — с 67,28 до 67,47 руб., в Нижнем Тагиле — с 69,35 до 71,12 руб. В Серове этот показатель снизился с 69,28 до 68,57 руб.