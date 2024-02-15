Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — 7,5%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 7,3%, непродовольственные — на 7,1%, услуги — на 8,4%. Потребительские цены в регионе в феврале по сравнению с январем выросли на 0,72%.

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