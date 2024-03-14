Аренда квартир в Челябинске с августа 2023 года подорожала на 25%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в феврале 2024 года ...28.02.2024 В Челябинске предложение небольших квартир на первичном рынке за год выросло в 2,7 раза
УрБК, Челябинск, 28.02.2024. В Челябинске средняя стоимость квартир площадью до 25 кв. м. на первичном рынке в феврале ...10.01.2024 В Челябинске аренда «двушек» за год подорожала на 34%
УрБК, Челябинск, 10.01.2024. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир составляет 19 тыс. 875 руб. За ...06.10.2023 В Челябинске долгосрочная аренда квартир за год подорожала на четверть
УрБК, Челябинск, 06.10.2023. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в III квартале 2023 года ...18.09.2023 В Челябинске аренда квартир за год подорожала на 25%
УрБК, Челябинск, 18.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды квартир в августе 2023 года составила 20 тыс. руб. ...