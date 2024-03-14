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Аренда квартир в Челябинске с августа 2023 года подорожала на 25%

УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинске средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в феврале 2024 года составила 25 тыс. руб. По сравнению с августом 2023 года (20 тыс. руб.) этот показатель вырос на 25%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Среди исследованных городов РФ также заметно подорожала аренда квартир в Туле (+27%), Москве (+24%) и Перми (+23%).

За указанный период предложение на рынке долгосрочной аренды жилья в Челябинске выросло на 6%.
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