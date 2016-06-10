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Вчера, 10:17

Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать параллельный импорт в Россию

УрБК, Москва, 15.03.2024. Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали активно блокировать реэкспорт своей продукции в Россию, пишет «Коммерсантъ».

По словам ритейлеров, компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт электроники в Россию.

Продавцы не исключают, что некоторые бренды после таких ограничений полностью исчезнут из России. В этом случае их могут заменить товары из дружественных стран.
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