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Вчера, 15:00

В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожала свекла

С 4 по 11 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,35%, до 45,72 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на капусту (на 3,81%, до 40,38 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,9%, до 282,92 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,62%, до 1 тыс. 217,52 руб. за кг), а также на морковь (на 1,36%, до 48,82 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,83%, до 236,83 руб. за кг) и картофель (на 2,9%, до 24,8 руб. за кг).
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