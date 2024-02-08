В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. С 4 по 11 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...08.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
С 29 января по 5 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,2%, до 37 ...08.02.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. С 29 января по 5 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли ...08.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. С 29 мая по 5 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на ...08.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали сосиски и сардельки
С 29 августа по 5 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на сосиски и сардельки (на ...