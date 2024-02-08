В Свердловской области за неделю сильнее всего подорожала свекла

С 4 по 11 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 5,35%, до 45,72 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на капусту (на 3,81%, до 40,38 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,9%, до 282,92 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,62%, до 1 тыс. 217,52 руб. за кг), а также на морковь (на 1,36%, до 48,82 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,83%, до 236,83 руб. за кг) и картофель (на 2,9%, до 24,8 руб. за кг).