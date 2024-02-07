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Вчера, 14:17

Аналитики ЦБ отмечают рост потребительского спроса на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Аналитики Банка России отмечают рост потребительского спроса на Среднем Урале в первые месяцы 2024 года. Об этом говорится в исследовании ЦБ «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Так, в регионе заметно выросли объемы интернет-покупок одежды и товаров повседневного спроса, увеличился интерес к готовым блюдам. Также свердловчане активнее, чем в прошлом году, посещали кинотеатры и совершали туристические поездки.

«Одна из причин роста потребительского спроса — увеличение реальных доходов. В условиях нехватки кадров предприятия повышают зарплаты, чтобы удержать сотрудников и привлечь новых. Также увеличению спроса способствует рост кредитования», — считает экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.
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