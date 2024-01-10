Свердловские аграрии в текущем году планируют засеять 770 тыс. га земли

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В 2024 году в рамках в рамках программ «Агростартап» и «Развитие семейной фермы» из ...04.07.2023 На Среднем Урале в текущем сезоне засеяли 500 тыс. га сельскохозяйственных земель
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. На Среднем Урале подвели итоги посевной кампании, которая завершилась в последние дни ...19.05.2022 Свердловские аграрии выполнили больше половины плана посевной
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Свердловские сельхозпроизводители уже засеяли 251 тыс. гектаров. Всего в этом году ...23.07.2015 В 2015 году посевные площади в Свердловской области увеличили всего на 0,1%
Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...23.07.2015 В Свердловской области в 2015 году посевные площади увеличили всего на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2015. Свердловские аграрии в 2015 году увеличили посевные площади всего на 0,1% по сравнению ...