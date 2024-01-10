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Свердловские аграрии в текущем году планируют засеять 770 тыс. га земли

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. Свердловские аграрии планируют засеять 770 тыс. га земли (350 тыс. га отведено под зерновые и зернобобовые культуры) в 2024 году. Для этого понадобится 110 тыс. т семян, пишет департамент информполитики Свердловской области, ссылаясь на первого заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергея Шарапова.

369,3 тыс. га. займут кормовые культуры, 38 тыс. га. — масличные культуры, 14 тыс. га. — картофель и овощи, отметил С. Шарапов, выступая на агротехнологическом форуме «Посевная 2024 года. Средний Урал».

На поддержку аграриев из бюджета Свердловской области в 2024 году запланировано выделить более 5 млрд руб.
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