Глава МЧС России Александр Куренков распорядился усилить межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе М-12

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Энергия М-12

Энергетики ПАО «Россети» модернизируют энергообъекты в Свердловской области для создания новой скоростной дороги М-12 ...

Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о закреплении данных ...

Трассу Москва — Казань — Екатеринбург переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени

УрБК, Москва, 02.11.2023. Скоростную автотрассу М-12 переименуют в М-12 «Восток» и продлят до Тюмени. Постановление о ...

Строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга начнется в 2022 году

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2022. Строительство участка трассы М-12 от Москвы до Екатеринбурга должно начаться в 2022 ...

Платную скоростную автотрассу Москва — Екатеринбург могут достроить в 2030 году

УрБК, Москва, 25.11.2019. Платную скоростную автотрассу Москва — Казань планируется построить в 2027 году. До ...