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13.03.2024

Глава МЧС России Александр Куренков распорядился усилить межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе М-12

УрБК, Москва, 13.03.2024. Глава МЧС России Александр Куренков указал на необходимость усилить межведомственное взаимодействие для обеспечения безопасности дорожного движения на трассе М-12 «Москва — Казань». Такие меры позволят различным службам улучшить методы работы к тому времени, как дорога будет продлена до Екатеринбурга, сообщает ТАСС.

«Учитывая дальнейшие планы строительства трассы в этом году до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени, вопросы обеспечения безопасности приобретают особое значение. От всей Единой системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций требуется постоянная готовность оперативных служб и организация эффективного взаимодействия заинтересованных ведомств и организаций», — подчеркнул министр МЧС.

Добавим, что федеральная трасса М-12 «Восток» Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень, общая протяженность которой составит 1 тыс. 980 км, является одним из основных участков международного транспортного маршрута «Россия». Первый отрезок автодороги, от Москвы до Казани, был введен в эксплуатацию осенью 2023 года. Однако за истекший период только в пределах одного региона на нем уже произошло 67 аварий, в которых пострадали 33 человека.
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