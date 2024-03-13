Комиссия правительства РФ одобрила пакет налоговых поправок

УрБК, Москва, 14.10.2020. Налоговые органы должны информировать налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов о ...05.05.2015 В России ужесточен контроль за взиманием НДФЛ
УрБК, Москва, 05.05.2015. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий налоговых агентов готовить расчеты ...09.07.2014 В России за налоговую оптимизацию могут ввести уголовную ответственность
УрБК, Москва, 09.07.2014. Правительство одобрило законопроект сенаторов, который вводит в Уголовный кодекс ...09.10.2013 Правительство РФ предлагает запретить создание НПФ в форме некоммерческих организаций
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2013. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ...12.09.2012 Налоговые агенты не перечислили в бюджет Свердловской области более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2012. Инспекциями ФНС России в Свердловской области с начала 2012 года выявлено 4455 ...