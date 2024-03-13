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13.03.2024

Комиссия правительства РФ одобрила пакет налоговых поправок

УрБК, Москва, 13.03.2024. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила налоговые поправки в сфере администрирования, НДФЛ, налога на прибыль организаций, изменения в части страховых взносов, специальных налоговых режимов, налога на добычу полезных ископаемых. Об этом пишут «Известия».

«Предложения позволят сделать более эффективной и справедливой современную налоговую систему. Например, для снижения административной нагрузки на хозяйствующих субъектов предлагается оптимизация количества нулевой налоговой отчетности, которую они обязаны сдавать», — рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

К примеру, поправки предлагают установить срок, по истечении которого документ, направленный налоговой службой в электронной форме, считается полученным налогоплательщиком. Также исключается основание для приостановления операций по счетам налогоплательщика в банке в случае неисполнения налогоплательщиком-организацией обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме в электронной форме требования о представлении документов, требования о представлении пояснений и/или уведомления о вызове в налоговый орган.
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