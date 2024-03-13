Комиссия правительства РФ одобрила пакет налоговых поправок

УрБК, Москва, 14.10.2020. Налоговые органы должны информировать налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов о ...

В Минфине предложили обязать налоговые органы предупреждать о блокировке счетов

В России ужесточен контроль за взиманием НДФЛ

УрБК, Москва, 09.07.2014. Правительство одобрило законопроект сенаторов, который вводит в Уголовный кодекс ...

В России за налоговую оптимизацию могут ввести уголовную ответственность

Налоговые агенты не перечислили в бюджет Свердловской области более 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2012. Инспекциями ФНС России в Свердловской области с начала 2012 года выявлено 4455 ...