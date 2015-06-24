ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

УрБК, Москва, 12.03.2024. Федеральная антимопонольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») из-за неисполнения предупреждения. У специалистов возникли вопросы к системе ценообразования авиаперевозчика, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Ранее ФАС установила, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом разница в цене не связана с набором услуг на борту, дополнительными расходами или датой покупки. Также выяснилось, что у авиакомпании отсутствует документ, определяющий ценовую политику организации.



ФАС России выдала компании предупреждение о необходимости разработать и направить на согласование в службу ценовую политику. Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал законность требований антимонопольной службы.