УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:41

ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

УрБК, Москва, 12.03.2024. Федеральная антимопонольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении авиакомпании S7 (АО «Авиакомпания «Сибирь») из-за неисполнения предупреждения. У специалистов возникли вопросы к системе ценообразования авиаперевозчика, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС установила, что АО «Авиакомпания «Сибирь» в рамках одного подкласса тарифа продает авиабилеты по разной стоимости. При этом разница в цене не связана с набором услуг на борту, дополнительными расходами или датой покупки. Также выяснилось, что у авиакомпании отсутствует документ, определяющий ценовую политику организации.

ФАС России выдала компании предупреждение о необходимости разработать и направить на согласование в службу ценовую политику. Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал законность требований антимонопольной службы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.06.2015 ФАС обвиняет «Ростелеком» в нарушении антимонопольного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2015. 15 июня 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в ...

09.10.2012 Суд признал правомерным штраф ОАО «АТК «Ямал» за ценовой сговор с ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2012. Арбитражный суд Тюменской области признал законность привлечения ОАО «Авиационная ...

15.06.2009 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил необоснованность уклонения ОАО «Аэропорт Кольцово» от заключения договора с ОАО «Авиакомпания «Сибирь» на наземное обслуживание воздушных судов

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2009. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в заявленных требованиях ОАО «Аэропорт ...

19.03.2009 Авиакомпания «Сибирь» отказала в компенсации инвалиду Павлу Обиуху

Авиакомпания «Сибирь» приняла решение не платить компенсацию инвалиду по зрению Павлу Обиуху, которого 18 февраля не ...

05.03.2009 Арбитражный суд Москвы отказал в заявленных требованиях ОАО «Аэропорт Кольцово» и подтвердил законность решения ФАС РФ, уличившей компанию в злоупотреблении доминирующим положением

УрБК, Москва, 05.03.2009. Арбитражный суд Москвы отказал в заявленных требованиях ОАО «Аэропорт Кольцово» и подтвердил ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт16.02.2024Реконструировали и развили15.02.2024Преступный искусственный интеллект
Архив новостей
Март 2024 (231)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18