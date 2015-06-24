ФАС возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за цен на билеты

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2015. 15 июня 2015 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в ...09.10.2012 Суд признал правомерным штраф ОАО «АТК «Ямал» за ценовой сговор с ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2012. Арбитражный суд Тюменской области признал законность привлечения ОАО «Авиационная ...15.06.2009 Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил необоснованность уклонения ОАО «Аэропорт Кольцово» от заключения договора с ОАО «Авиакомпания «Сибирь» на наземное обслуживание воздушных судов
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2009. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в заявленных требованиях ОАО «Аэропорт ...19.03.2009 Авиакомпания «Сибирь» отказала в компенсации инвалиду Павлу Обиуху
Авиакомпания «Сибирь» приняла решение не платить компенсацию инвалиду по зрению Павлу Обиуху, которого 18 февраля не ...05.03.2009 Арбитражный суд Москвы отказал в заявленных требованиях ОАО «Аэропорт Кольцово» и подтвердил законность решения ФАС РФ, уличившей компанию в злоупотреблении доминирующим положением
УрБК, Москва, 05.03.2009. Арбитражный суд Москвы отказал в заявленных требованиях ОАО «Аэропорт Кольцово» и подтвердил ...