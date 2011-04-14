Число безработных в РФ за последние шесть лет снизилось на 20%

УрБК, Москва, 14.04.2011. Официальная безработица в России опустилась на докризисный уровень. Об этом заявила министр ...

УрБК, Москва, 02.03.2011. По итогам этого года уровень регистрируемой безработицы в России, как ожидается, составит ...

Численность безработных в РФ возросла до 5,7 млн. человек

УрБК, Москва, 30.09.2010. За неделю количество зарегистрированных безработных в России снизилось на 29 тысяч человек, ...

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Пик сезонной безработицы ожидается в январе 2011 года

Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Первый раз за кризисный период безработица опустилась ниже отметки 2 миллиона человек

УрБК, Москва, 15.06.2010. «Первый раз за кризисный период регистрируемая безработица стала ниже 2 миллионов и составила ...