УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:40

Число безработных в РФ за последние шесть лет снизилось на 20%

УрБК, Москва, 12.03.2024. Заместитель председателя РФ Татьяна Голикова на торжественном открытии фестиваля профессий на выставке-форуме «Россия» сообщила о снижении уровня безработицы в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы видим системные изменения рынка труда, которые происходят в последнее время. В последние шесть лет у нас на 20% снизилась безработица, а среднегодовая численность занятых в РФ составила 73,6 млн человек», — сказала Татьяна Голикова.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.04.2011 Минздрасоцразвития РФ: Официальная безработица опустилась на докризисный уровень

УрБК, Москва, 14.04.2011. Официальная безработица в России опустилась на докризисный уровень. Об этом заявила министр ...

02.03.2011 Численность безработных в РФ возросла до 5,7 млн. человек

УрБК, Москва, 02.03.2011. По итогам этого года уровень регистрируемой безработицы в России, как ожидается, составит ...

30.09.2010 Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Пик сезонной безработицы ожидается в январе 2011 года

УрБК, Москва, 30.09.2010. За неделю количество зарегистрированных безработных в России снизилось на 29 тысяч человек, ...

15.06.2010 Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Голикова: Первый раз за кризисный период безработица опустилась ниже отметки 2 миллиона человек

УрБК, Москва, 15.06.2010. «Первый раз за кризисный период регистрируемая безработица стала ниже 2 миллионов и составила ...

21.01.2009 Министр социального развития и здравоохранения РФ Татьяна Голикова: Численность работников, предполагаемых к увольнению, составила 324,7 тыс. человек

УрБК, Москва, 21.01.2009. «По состоянию на 14 января численность работников, предполагаемых к увольнению, составила ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях16.02.2024Екатерина Спирина: При проектировании квартир главное — это здравый смысл и опыт16.02.2024Реконструировали и развили15.02.2024Преступный искусственный интеллект
Архив новостей
Март 2024 (231)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18