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11.03.2024

Минтруд РФ предложил запретить мигрантам менять профессию

УрБК, Москва, 11.03.2024. Минтруд подготовил законопроект, согласно которому иностранцы смогут работать на территории РФ только по профессии. Нерезиденты, решившие сменить сферу деятельности, будут обязаны покинуть страну, сообщают «Известия».

Законопроект разработал Минтруд по поручению кабинета министров. В ведомстве уточнили, что документ подготовлен по итогам стратегической сессии правительства и призван увеличить заинтересованность работодателей в участии в организованном наборе и закреплении такого механизма как приоритетного. Также подобный подход исключит ситуации, когда трудовой мигрант, приглашенный в РФ в рамках оргнабора, мог отказаться трудиться у нанимателя, который понес расходы для организации его приезда в страну, и перейти на другое место работы, например, вместо строителя наняться курьером.

«Если они откажутся работать на пригласивших их предприятиях — например, вместо стройки пойдут в курьеры, — им придется покинуть Россию за 15 дней», — говорится в сообщении.

Помимо этого, для устройства на работу иностранным гражданам будет необходимо получить документы, подтверждающие их право на временную работу у конкретного работодателя. Добавим, что депутаты Госдумы уже поддержали проект, а также предложили оставить для трудовых мигрантов только систему целевого набора.
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