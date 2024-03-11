Минтруд РФ предложил запретить мигрантам менять профессию

Минтруд РФ выпустил разъяснения о действиях работодателя в случае мобилизации сотрудника. Письмо о правах граждан и ...27.09.2022 Минтруд выпустил разъяснения для работодателей в случае мобилизации сотрудников
УрБК, Москва, 27.09.2022. Минтруд РФ выпустил разъяснения о действиях работодателя в случае мобилизации сотрудника. ...12.09.2019 Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год
УрБК, Москва, 12.09.2019. Минтруд установил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2020 год. Показатель составит 12 ...17.04.2018 Минтруд предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до прожиточного минимума
УрБК, Москва, 17.04.2018. Минтруд РФ предложил увеличить максимальную величину пособия по безработице до размера ...06.06.2016 Минтруд предлагает ужесточить доступ к госзакупкам
УрБК, Москва, 06.06.2016. Минтруд предлагает запретить участие в госзакупках компаниям, нарушающим антикоррупционное ...