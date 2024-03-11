В Челябинской области в 2023 году выявлено 132 фальшивые купюры

УрБК, Челябинск, 11.03.2024. В Челябинской области банковские работники в 2023 году выявили 132 фальшивые банкноты на общую сумму 470 тыс. руб. Это в 1,7 раза меньше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Банка России.



За прошедший год было обнаружено 84 поддельные купюры номиналом 5 тыс. руб., шесть банкнот достоинством 2 тыс. руб. и 36 фальшивых билетов Банка России по 1 тыс. руб. Также из оборота изъяли три фальшивые пятисотрублевые купюры, две — достоинством 50 руб., одну — 100 руб.



Помимо этого, из обращения были изъяты 11 поддельных банкнот иностранных государств.