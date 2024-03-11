В Челябинской области в 2023 году выявлено 132 фальшивые купюры

УрБК, Челябинск, 15.03.2023. На Южном Урале за 2022 год специалисты Банка России обнаружили и изъяли из денежного ...27.10.2022 Число выявленных на Южном Урале поддельных банкнот снизилось на 42%
УрБК, Челябинск, 27.10.2022. В банковской системе Челябинской области за январь-сентябрь 2022 года обнаружено 186 ...26.08.2021 В Челябинской области количество выявленных фальшивых пятитысячных банкнот за год снизилось на 19%
УрБК, Челябинск, 26.08.2021. В I полугодии 2021 года в Челябинской области было выявлено 113 фальшивых банкнот, что на ...28.04.2021 В Челябинской области количество поддельных купюр сократилось на 17% в I квартале 2021 года
УрБК, Челябинск, 28.04.2021. В I квартале 2021 года в банковском секторе Южного Урала выведены из незаконного оборота ...18.03.2020 По итогам 2019 года в банковской системе Челябинской области было выявлено 313 фальшивых банкнот
УрБК, Челябинск, 18.03.2020. В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр — по итогам 2019 года в ...