В Свердловской области объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 480 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов РФ с наибольшей ...19.10.2020 На одного жителя Челябинской области в среднем приходится 217 тыс. рублей кредитов
УрБК, Челябинск, 19.10.2020. Челябинская область заняла 57 место в рейтинге регионов РФ с наибольшей закредитованностью ...23.12.2019 Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в 2019 году составило 51,7%
УрБК, Челябинск, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в ...23.12.2019 Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Свердловской области за год вырос до 255,2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Свердловской области ...27.02.2019 В 2018 году объем долгов россиян перед банками увеличился до 14,86 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.02.2019. В 2018 году объем долгов граждан РФ перед банками достиг 14,86 трлн руб., согласно анализу, ...