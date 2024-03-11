В Свердловской области объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 480 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2020. Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов РФ с наибольшей ...

Свердловская область заняла 21 место в рейтинге регионов с наибольшей закредитованностью населения

УрБК, Челябинск, 19.10.2020. Челябинская область заняла 57 место в рейтинге регионов РФ с наибольшей закредитованностью ...

На одного жителя Челябинской области в среднем приходится 217 тыс. рублей кредитов

УрБК, Челябинск, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в ...

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Челябинской области в 2019 году составило 51,7%

Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Свердловской области за год вырос до 255,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2019. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Свердловской области ...