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11.03.2024

В Свердловской области объем задолженности перед банками в среднем на одного человека составляет 480 тыс. рублей

В Свердловской области соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2024 года составило 71,3%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Самыми закредитованными регионами РФ стали Тюменская область (91,7%), Калмыкия (133,9%) и Тыва (149,4%). Меньше всего банкам оказались должны жители Ингушетии (14,9%), Крыма (29,5%) и Чечни (30,1%).

Согласно исследованию, объем задолженности перед банками в среднем на одного человека в Свердловской области составляет 480,1 тыс. руб. (+99,7 тыс. руб. за год). В среднем по стране — 439 тыс. руб.
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