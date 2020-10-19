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Вчера, 14:58

Свердловская область заняла 60 место в рейтинге регионов по закредитованности населения

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Свердловская область заняла 60-е место в рейтинге регионов РФ по закредитованности населения. Об этом говорится в исследовании РИА Новости на основе данных Центробанка и Росстата.

Наиболее закредитованным регионом оказалась республика Тува (85 место в рейтинге). Здесь соотношение среднедушевого долга к годовой зарплате составило 151,6%. Наименее закредитованный субъект — Ингушетия (1 место; 15,5%).

На Среднем Урале соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в начале 2025 года составило 64,1%. Средний объем задолженности на одного человека — 514,8 тыс. руб. Прирост задолженности на одного человека за год составил 37 тыс. руб.

В целом по России объем задолженности жителей перед банками на начало года достиг 34,9 трлн руб., увеличившись за последние 12 месяцев на 5,5%, или на 1,8 трлн руб.
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