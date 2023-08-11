Ставшие родителями студенты свердловских колледжей и техникумов смогут получить материальную помощь

Благотворительный фонд «Металлург» направил материальную помощь семьям работников Группы ММК для подготовки первоклассников к школе

Пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55 тыс. свердловских семей

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Новое пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55,5 тыс. свердловских семей. ...