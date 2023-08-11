Ставшие родителями студенты свердловских колледжей и техникумов смогут получить материальную помощь

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Губернатор Свердловской области поднял ежегодные выплаты студентам-медикам, которые ...28.07.2022 Благотворительный фонд «Металлург» направил материальную помощь семьям работников Группы ММК для подготовки первоклассников к школе
УрБК, Магнитогорск, 28.07.2022. Благотворительный фонд «Металлург» оказывает материальную помощь семьям работников ...12.03.2020 Пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55 тыс. свердловских семей
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Новое пособие на детей от 3 до 7 лет будут получать более 55,5 тыс. свердловских семей. ...01.08.2018 Первоклассникам из семей работников предприятий Группы ММК помогут подготовиться к школе
УрБК, Магнитогорск, 01.08.2018. Семьи работников Магнитогорского металлургического комбината и организаций, входящих в ...06.07.2017 Благотворительный фонд ММК «Металлург» окажет материальную помощь семьям первоклассников
УрБК, Челябинск, 06.07.2017. Работники Магнитогорского металлургического комбината и предприятий Группы ММК, у которых ...