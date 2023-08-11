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Вчера, 13:42

Ставшие родителями студенты свердловских колледжей и техникумов смогут получить материальную помощь

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Студенты свердловских организаций среднего профессионального образования (СПО), у которых появился ребенок в период обучения, смогут получить единовременную материальную помощь. Соответствующее решение было принято 7 марта на заседании регионального правительства под председательством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Студенты государственных учреждений профессионального образования при рождении детей будут получать дополнительную материальную помощь. Соответствующие изменения в порядок предоставления мер поддержки обучающимся мы сегодня утверждаем», — сказал Е. Куйвашев.

Размер выплаты будет зависеть от конкретной ситуации и стипендиального фонда данной организации СПО. Претенденту нужно будет написать заявление на имя администрации образовательного учреждения, в котором он обучается, и приложить свидетельство о рождении ребенка.

Всего в 2024 году на предоставление материальной поддержки студентам в адрес организаций СПО из областного бюджета будет направлено свыше 53 млн руб. Планируется, что выплаты смогут получить 12 тыс. студентов (люди с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные семьи и другие категории).

29 февраля в ходе послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск с 2025 года национального проекта «Семья» и поставил задачу по повышению качества жизни семей с детьми, а также по поддержке рождаемости.

«Свердловская область активно занимается реализацией мер поддержки по каждому из направлений, а помощь семьям и укрепление традиционных семейных ценностей являются приоритетными задачами в Свердловской области», — подчеркнули в департаменте.
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