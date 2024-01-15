Среди покупателей нового жилья в УрФО набирают популярность большие квартиры и таунхаусы

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Покупатели нового жилья в Уральском федеральном округе (УрФО) чаще стали выбирать квартиры площадью около 100 кв. м., а также таунхаусы. Девелоперы обсудили новый тренд в рамках круглого стола, который состоялся в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Так, заместитель генерального директора АО СЗ «РСГ-Академическое» Нина Голубцова рассказала, что сегодня большие семьи при покупке жилья все чаще выбирают квартиры повышенной площади.«Большие квартиры для всей семьи — многодетной или живущей несколькими поколениями — это то, что сегодня готовы купить новоселы. Они планируют жить в квартирах площадью под 100 кв. м», — отметила Нина Голубцова.Она добавила, что такая тенденция становится трендом 2024 года. Другие участники круглого стола согласились с ней, добавив, что подобное перераспределение спроса на рынке новостроек отмечается и в других регионах УрФО.Кроме того, в рамках круглого стола было отмечено, что покупатели чаще стали выбирать такой тип жилья, как таунхаусы. При этом новоселы предпочитают малоквартирные дома, расположенные на окраинах городов, однако в шаговой доступности от спортивных и социальных объектов.