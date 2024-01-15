Среди покупателей нового жилья в УрФО набирают популярность большие квартиры и таунхаусы

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...14.01.2021 УПН: Новостройки в Екатеринбурге в 2020 году подорожали на 14%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. Президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева сегодня в ходе круглого ...07.08.2017 Google: Интерес жителей УрФО к покупке недвижимости в I полугодии вырос на 35%
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2017. Google провел исследование поисковых запросов пользователей Рунета, связанных с ...24.02.2014 «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» стало лидером по объему сдачи жилья в Екатеринбурге
ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» возглавило тройку лидеров по объему сдачи жилья в Екатеринбурге по итогам 2013 ...24.02.2014 ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» стало лидером по объему сдачи жилья в 2013 году
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2014. ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» возглавило тройку лидеров по объему сдачи жилья в ...