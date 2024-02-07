Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в феврале 2024 года составила 57,6 тыс. руб. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель вырос на 33%, говорится в исследовании hh.ru.



Средняя ожидаемая зарплата у свердловчан составила 60 тыс. руб., за год увеличившись на 20%.



Аналитики hh.ru отмечают, что разрыв между финансовым запросом и предложением в регионе год от года сокращается. Так, в феврале 2023 года ожидаемая зарплата на 13% превышала предлагаемую, в этом году — на 4%.



Согласно исследованию, самый большой разрыв между ожидаемыми и предлагаемыми зарплатами наблюдается в сфере «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (36%). Далее идут юристы (31%), специалисты категорий «Наука, образование» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (22%).