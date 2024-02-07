Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В январе 2024 года в Свердловской области было открыто 46,8 тыс. вакансий. По сравнению ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 тыс. руб. (по России — 53,9 тыс. ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 ...18.08.2022 Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях Свердловской области составила 50,1 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2022. В среднем работодатели Свердловской области предлагают зарплату в 50 тыс. 090 руб., что ...04.07.2018 В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. рублей
В I полугодии 2018 года средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 35,5 тыс. руб. в месяц, подсчитали ...