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В оснащении завода компании «Атомстройкомплекс» под Сысертью предусмотрено 70% оборудования российского производства

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Площадку индустриального парка «Габиевского» под Сысертью, где компания «Атомстройкомплекс» формирует кластер производства строительных материалов, посетил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, чтобы оценить ход строительства нового завода по выпуску автоклавного газобетона. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.

В оснащении завода компании «Атомстройкомплекс» под Сысертью предусмотрено 70% оборудования российского производства

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал важность обеспечения строительного комплекса региона собственными материалами. Мы понимаем, что потребители свердловского газобетона — это, в основном, строительные компании, которые находятся в радиусе тысячи километров. И новый завод — это вопрос производственной безопасности», — сказал Вадим Третьяков.

Новый завод по выпуску газобетона органично встраивается в промышленную экосистему компании «Атомстройкомплекс»: в индустриальном парке «Габиевском» уже работают два промышленных предприятия группы по выпуску извести и цемента, образующих кластер безотходного производства. Их продукция, в свою очередь, станет сырьем для выпуска газобетона, формируя тем самым максимально эффективный производственный цикл.

В оснащении завода компании «Атомстройкомплекс» под Сысертью предусмотрено 70% оборудования российского производства

Генеральный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Борис Овечкин рассказал, что уже в марте в достраивающемся заводском цехе начнется монтаж оборудования, 70% которого российского производства и 30% — китайских и турецких партнеров.

«В декабре начнем пусконаладочные работы и в первом квартале 2025 года рассчитываем выйти на проектную мощность, которая составляет 400 тыс. кубометров газоблоков в год. Общий объем производства газоблока нашей компанией с учетом двух действующих заводов достигнет 1 млн кубометров», — подытожил Борис Овечкин.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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