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Вчера, 17:41

ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 01.03.2024. Прибыль российских банков по итогам 2024 года может составить 2,3-2,8 трлн руб., заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России.

«В этом году банки продолжат вносить свой вклад в развитие экономики и останутся прибыльными (прибыль может составить 2,3-2,8 трлн руб.). Кредитование продолжит расти, но более умеренными темпами», — отметила Э. Набиуллина.

В сегменте кредитования корпоративный портфель может вырасти в 2024 году на 6-11%, ипотека — на 7-12%, потребительские кредиты — на 3-8%.
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