ЦБ спрогнозировал прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.01.2024. Прибыль российских банков в 2024 году может составить от 2,3 до 2,8 трлн руб. Такой прогноз ...27.12.2023 АКРА прогнозирует прибыль российских банков в 2023 году на уровне более 3,3 трлн рублей
УрБК, Москва, 27.12.2023. По итогам 2023 года российские банки получат рекордную прибыль — более 3,3 трлн руб. Об этом ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ожидаемой прибыли по итогам ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...17.09.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ожидает рекордной прибыли для российских банков в 2021 году
УрБК, Москва, 17.09.2021. По итогам 2021 года российские банки продемонстрируют рекордную прибыль. Такой прогноз ...