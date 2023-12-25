Центробанк планирует ввести надзорный рейтинг для банков

УрБК, Москва, 01.03.2024. ЦБ РФ собирается ввести надзорный рейтинг для контроля добросовестности российских банков. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с участниками Ассоциации банков России.



«Наша цель — чтобы банки несли материальную ответственность за повышенный риск для кредиторов и вкладчиков и чтобы агрессивное поведение на рынке, нарушение прав и интересов потребителей было невыгодным», — заявила Э. Набиуллина.



Рейтинг будет состоять из количественной оценки, которая учитывает финансовые показатели, и из оценки качества управления банком. На качественную оценку будет влиять фактор недобросовестного поведения, мисселинга, а также вовлеченности в сомнительные операции.



От уровня надзорного рейтинга, вероятно, будет зависеть ставка отчислений в фонд страхования вкладов. Летом 2024 года ЦБ РФ представит консультативный доклад, а с 2026 года регулятор намерен перейти к внедрению новой системы.