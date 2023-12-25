Центробанк планирует ввести надзорный рейтинг для банков

В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ожидаемой прибыли по итогам ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...16.11.2023 Количество ипотечных кредитов у россиян увеличилось на 32% за год
УрБК, Москва, 16.11.2023. За 12 месяцев ипотечный портфель россиян вырос на 32%, заявила руководитель Центрального ...20.10.2016 Глава ЦБ насчитала не больше десяти сомнительных банков в России
УрБК, Москва, 20.10.2016. В России осталось не более 10 банков, которые проводят сомнительные финансовые операции, ...28.05.2014 ЦБ установил критерии признаков высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций
УрБК, Москва, 28.05.2014. ЦБ РФ установил критерии признаков высокой вовлеченности кредитных организаций в проведении ...