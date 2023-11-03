Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил включить садоводческие некоммерческие товарищества в программу догазификации

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил включить садоводческие некоммерческие товарищества в программу догазификации. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николая Смирнова, в настоящее время в Свердловской области построено более 12 тыс. газопроводов с созданием технической возможности к подключению 78,5 тыс. домовладений.



«Расширение списка программы позволит значительному количеству свердловчан перейти на экологичный и экономически выгодный вид топлива», — отметил Николай Смирнов.



Напомним, что о включении в программу социальной газификации садовых товариществ сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 29 февраля.