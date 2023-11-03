Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил включить садоводческие некоммерческие товарищества в программу догазификации

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более 7 тыс. ...18.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил увеличить размер компенсации для социальной газификации до 250 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в рамках реализации программы по ...12.12.2022 В Свердловской области подано 55 тыс. заявлений о газификации частных домовладений
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. За прошедший год с начала действия в России программы социальной газификации жители ...09.11.2022 В рамках социальной догазификации на Среднем Урале построено более 117 км газопроводов
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. На сегодняшний день жители Свердловской области подали более 51 тыс. заявок на ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...