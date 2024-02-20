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Вчера, 13:41

Голосование за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках проекта «Жилье и городская среда» пройдет с 15 по 17 марта

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Жители Свердловской области в период с 15 по 17 марта смогут отдать свой голос за общественные территории, которые должны быть благоустроены в первую очередь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов отметил, что в этом году на участие в рейтинговом голосовании жители Свердловской области выдвинули 168 общественных территорий, 55 из которых претендуют быть благоустроенными уже в 2025 году.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин предложил продлить всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях до 2030 года.
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