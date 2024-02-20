Голосование за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках проекта «Жилье и городская среда» пройдет с 15 по 17 марта

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В итоговом рейтинговом голосовании федерального проекта «Формирование комфортной ...16.01.2024 Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...05.04.2023 Свердловчанам напомнили о способах голосования за наиболее значимые общественные пространства для благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области с 15 апреля по 31 мая пройдет онлайн-голосование, где жители ...22.03.2023 В Свердловской области начали готовиться к голосованию за объекты благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» на 2024 год
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. В Свердловской области началась подготовка к рейтинговому голосованию за объекты ...25.02.2019 В Свердловской области объекты, которые войдут в программу благоустройства на 2020 год, станут известны уже 1 марта
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2019. В муниципалитетах Свердловской области завершается рейтинговое голосование по выбору ...