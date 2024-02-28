Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года

УрБК, Москва, 28.02.2024. В январе 2024 года россияне взяли 17 тыс. кредитов на покупку подержанных автомобилей. Их ...06.02.2024 В январе 2024 года портфель льготных ипотек в России уменьшился в 3,6 раза
УрБК, Москва, 06.02.2024. В январе 2024 года объем выданных в рамках программ господдержки ипотечных займов в России ...31.08.2021 В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%
За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных кредитов. В июне этот показатель ...31.08.2021 В июле количество выданных российскими банками ипотечных кредитов снизилось на 20,6%
УрБК, Москва, 31.08.2021. За июль 2021 года российские банки выдали 433,077 млрд руб. в виде ипотечных жилищных ...06.03.2017 ЦБ: В январе банки выдали ипотечных кредитов на 71 млрд рублей
УрБК, Москва, 06.03.2017. В январе банки предоставили гражданам более 40 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в ...