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Вчера, 12:24

Объем выдачи ипотеки в России снизился на 3,5% в январе 2024 года

УрБК, Москва, 01.03.2024. В январе 2024 года российские банки выдали ипотечные займы на сумму 271,7 млрд руб., что на 3,5% меньше, чем в том же месяце 2023 года (281,6 млрд руб.). Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные ЦБ РФ.

Количество выданных в январе 2024 года ипотечных кредитов составило 77,3 тыс. штук, что на 1,8% меньше, чем в тот же период 2023 года (75,9 тыс.). Средний размер займа достиг 3,578 млн руб., средний срок кредита — 296,6 месяца (24 года и 8,5 месяца).

«Совокупный портфель рублевых ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в январе увеличился на 132,9 млрд руб., или на 0,7%, до 18 трлн 339,8 млрд руб.», — пишет агентство.
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