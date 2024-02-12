Власти Екатеринбурга представили план благоустройства Дендрологического парка на улице Первомайской

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Реконструкция летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге, которая стартовала в прошлом ...10.08.2023 В Екатеринбурге разработают новый проект благоустройства дендрария на улице Первомайской
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов оценил перспективы развития Дендрологического ...20.07.2022 Администрация Екатеринбурга изменит подход к содержанию Дендропарка на улице Первомайской
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, согласно которому ...16.10.2020 Депутатам гордумы Екатеринбурга представили проект благоустройства дендропарка на Первомайской
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2020. В Екатеринбурге в четверг, 15 октября, депутатам гордумы представили проект ...06.06.2014 В дендропарке Екатеринбурга укрепят стенку водоема и решат вопрос с освещением
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в ходе посещения дендропарка на ул. ...