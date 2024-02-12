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Вчера, 11:23

Власти Екатеринбурга представили план благоустройства Дендрологического парка на улице Первомайской

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Специалисты комитета благоустройства администрации Екатеринбурга представили план благоустройства Дендрологического парка-выставки на улице Первомайской. Работы на этом объекте займут несколько лет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, по периметру зеленой зоны, которая занимает 8,8 га, будут заменены ограждения общей протяженностью около 1 км. В парке будет обновлено покрытие дорожек, рядом с ними появится светодиодное освещение: фонари установят вдоль 1,8 км прогулочных зон. Также специалисты установят здесь новые скамьи и урны.

Власти Екатеринбурга представили план благоустройства Дендрологического парка на улице Первомайской
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Екатеринбурга

Берега обоих водоемов парка (общая площадь их акватории составляет 6,1 тыс. кв. м.) укрепят бутовым камнем, дно очистят от ила и грунта.

Напомним, что в 2022 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов передал зеленую зону из ведения городского комитета по экологии под патронаж комитета благоустройства, чтобы парк не только выполнял научные функции, но и стал еще одной территорией для отдыха горожан.

Добавим, что Дендрологический парк-выставка был создан в 1932 году при Академии коммунального хозяйства. Сегодня там представлены более 300 видов растений. Первый проект пространства разработал архитектор Моисей Рейшер.
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