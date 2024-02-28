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Вчера, 13:42

Свердловская область входит в число регионов — лидеров по гарантийной поддержке малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Согласно данным Корпорации МСП, Свердловская область в 2023 году заняла второе место после Москвы по количеству предоставленных поручительств, сумме поручительств и объему полученного предпринимателями банковского финансирования. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что в прошлом году Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал малому и среднему бизнесу поручительства на сумму 16,6 млрд руб., что помогло предпринимателям привлечь в банках более 36,8 млрд руб. заемного финансирования.

«Для сравнения, за год до того, под гарантии СОФПП бизнес получил 13,9 млрд руб., а в 2021 году — около 8,5 млрд», — пояснил Дмитрий Ионин, напомнив, что в настоящее время в области 38 кредитных организаций являются партнерами фонда по поручительствам. Их средний размер составляет 6,2 млн руб., а средняя сумма кредита, обеспеченного гарантиями СОФПП, — 14,5 млн руб.

Директор СОФПП Валерий Пиличев, комментируя статистику, сообщил, что поручительства фонда помогают решить проблемы нехватки залога, а все процедуры по его оформлению, благодаря разработкам в сфере скоринга, помогают выносить решение в течение одного-двух дней.
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