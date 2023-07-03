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Вчера, 12:02

Власти Екатеринбурга модернизируют две площадки ЕМУП «Гортранс»

УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. В Екатеринбурге в ближайшее время начнется реконструкция двух площадок ЕМУП «Гортранс». В частности, модернизация ожидает западное трамвайное депо на улице Волгоградской, 195 и автобусное предприятие № 3 на улице Зоологической, 3. Такое распоряжение отдал заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов во время инспекции объектов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Территория западного трамвайного депо составляет 8,2 га. Здесь оборудованы цех профилактического обслуживания, где ежедневно проводят техосмотр трамваев, работающих на маршрутах, и ремонтный цех, где происходит плановая замена отслуживших агрегатов, а также зона внепланового ремонта, в которой оперативно устраняют неисправности вагонов.

Проектная мощность площадки — 150 трамвайных вагонов. Сегодня на линию отсюда выходят 70-75 вагонов, еще 20 находятся в резерве или на ремонте.

В будущем предприятие готовится пополнить подвижной состав до нормативного объема за счет новых трамваев. Но для этого необходимо подготовить соответствующую материально-техническую базу.

В первую очередь специалистам предстоит модернизировать часть технических канав — у действующего подвижного состава основное оборудование находится под вагонами, тогда как у современных вагонов основные агрегаты размещены на крыше. Поэтому новые рабочие зоны технических специалистов будут оборудованы на эстакадах. Также из-за новых конструкций шасси потребуется установка новых подъемников.

Вторая площадка — автобусное предприятие № 3 — занимает порядка 4 га. Здесь обслуживаются как дизельные, так и газомоторные машины — всего около 100 единиц, в том числе машины из последних партий, приобретенных муниципалитетом. Для их обслуживания оборудованы ремонтный цех, мойка, дизельная заправка, а также пункт дегазации, где газомоторный состав готовят к ремонту.

Модернизация обеих площадок необходима, чтобы обеспечить новый уровень транспортного обслуживания.
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