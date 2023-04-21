На ММК начал работу всероссийский форум по промышленному туризму

УрБК, Магнитогорск, 21.04.2023. Представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в ...07.04.2022 ММК получил награду Всероссийского акселератора по промышленному туризму
УрБК, Магнитогорск, 07.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) получил награду на Всероссийском ...06.04.2022 ММК примет участие во Всероссийском акселераторе по промышленному туризму
УрБК, Магнитогорск, 06.04.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) примет участие во Всероссийском ...06.07.2021 ММК представил на «Иннопроме» проекты развития промышленного туризма
УрБК, Магнитогорск, 06.07.2021. Член правления ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), начальник отдела ...09.10.2019 ММК презентовал программы промтуризма на выставке EXPOTRAVEL-2019
УрБК, Магнитогорск, 09.10.2019. В Екатеринбурге на туристической выставке EXPOTRAVEL-2019, которая проходила с 4 по 5 ...