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Вчера, 12:42

На ММК начал работу всероссийский форум по промышленному туризму

УрБК, Магнитогорск, 28.02.2024. 28-29 февраля на площадке Магнитогорского металлургического комбината (ММК) пройдет всероссийский форум по промышленному туризму, сообщает пресс-служба предприятия.

На ММК начал работу всероссийский форум по промышленному туризму
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

Мероприятие приурочено к пятилетию с начала развития промышленного туризма на ММК. Помимо комбината, организаторами форума выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Челябинской области. В качестве участников зарегистрировались около 100 человек из 15 регионов России.

В рамках форума, в частности, состоятся практическая сессия «Экскурсия на работу: промтуризм как инструмент профориентации» (участники смогут ознакомиться с кейсами компаний — участников Акселератора по развитию промышленного туризма.), а также экскурсии по производственным площадкам ММК (маршрут «Метизная симфония» по Магнитогорскому метизно-калибровочному заводу «ММК-МЕТИЗ», экскурсионные маршруты «Стальная эволюция», «Укрощение огня»).
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