Центробанк прогнозирует дальнейший рост кредитных ставок в 2024 году

УрБК, Москва, 28.02.2024. В 2024 году у российских банков ожидается дальнейший рост кредитных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и других факторов. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки участниками заседания совета директоров Банка России.



«Увеличивались ставки на депозитном рынке, преимущественно в сегменте от 1 до 9 месяцев. Кредитные ставки также росли. Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — говорится в документе.



Так, участники отметили, что в 2024 году российский банковский сектор перейдет от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности, то есть банки будут больше кредитоваться в Банке России, чем размещать там депозиты. «Во-вторых, отмена большинства регуляторных послаблений для банков, в первую очередь по выполнению НКЛ (невозобновляемых кредитных линий — прим. ред.), приводит к некоторому увеличению премии за ликвидность в кредитных ставках», — говорится в резюме Центробанка.