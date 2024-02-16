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Вчера, 11:42

Центробанк прогнозирует дальнейший рост кредитных ставок в 2024 году

УрБК, Москва, 28.02.2024. В 2024 году у российских банков ожидается дальнейший рост кредитных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ и других факторов. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки участниками заседания совета директоров Банка России.

«Увеличивались ставки на депозитном рынке, преимущественно в сегменте от 1 до 9 месяцев. Кредитные ставки также росли. Участники дискуссии согласились, что подстройка кредитных ставок под ужесточение денежно-кредитной политики продолжится. Кроме того, процентные ставки для заемщиков дополнительно вырастут под влиянием автономных от денежно-кредитной политики факторов», — говорится в документе.

Так, участники отметили, что в 2024 году российский банковский сектор перейдет от структурного профицита к структурному дефициту ликвидности, то есть банки будут больше кредитоваться в Банке России, чем размещать там депозиты. «Во-вторых, отмена большинства регуляторных послаблений для банков, в первую очередь по выполнению НКЛ (невозобновляемых кредитных линий — прим. ред.), приводит к некоторому увеличению премии за ликвидность в кредитных ставках», — говорится в резюме Центробанка.
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