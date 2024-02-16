Центробанк прогнозирует дальнейший рост кредитных ставок в 2024 году

УрБК, Москва, 16.02.2024. Снижение уровня инфляции до 4% в год возможно только при условии жестких кредитных условий в ...11.10.2023 В ЦБ заявили об ужесточении денежно-кредитных условий в стране
УрБК, Москва, 11.10.2023. По оценкам Банка России, в августе-сентябре денежно-кредитные условия сдвигались в сторону ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ставку на новом заседании ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...19.06.2014 ЦБ: во втором полугодии ожидается умеренное повышение ставок по кредитам
УрБК, Москва, 19.06.2014. Ставки по рублевым кредитам конечным заемщикам будут умеренно повышаться на фоне сохранения ...