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Средний Урал на выставке «Россия» в Москве представил региональные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Свердловская область 27 февраля в рамках тематического дня «Предпринимательство» на международной выставке-форуме «Россия» представила региональные инструменты поддержки бизнеса и продукцию местных производителей. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Средний Урал на выставке «Россия» в Москве представил региональные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан Центр «Мой бизнес») Валерий Пиличев рассказал, что особый интерес у гостей мероприятия вызвала виртуальная выставка по истории предпринимательства на Урале, а также продукция местных производителей: «Таволожской керамики», модного дома Нины Ручкиной, компании «Ароматерия». Кроме того, посетителей заинтересовали проекты загородного клуба «Ключ-Камень».

«Содействие развитию МСП в Свердловской области осуществляется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным», — подчеркнул Валерий Пиличев.

Средний Урал на выставке «Россия» в Москве представил региональные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

На пленарном заседании, прошедшем в рамках тематического дня, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

«В эксплуатацию запущена инвестиционная карта России, разработанная при участии правительства Москвы. Для бизнеса это возможность выбрать земельный участок под любой проект: от открытия кафе до строительства крупного промышленного завода. На карту загружены данные почти о 14 тыс. инвестиционных площадок: их размеры, оснащение, доступные меры поддержки», — сказал Максим Решетников.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин поручил продлить работу выставки до 8 июля 2024 года.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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