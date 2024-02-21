Средний Урал на выставке «Россия» в Москве представил региональные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта ...19.02.2024 Туристические и креативные бизнес-кейсы Среднего Урала будут показаны на выставке-форуме «Россия»
УрБК, Москва, 19.02.2024. 27 февраля на стенде Свердловской области, работающем на площадке выставки-форума «Россия» ...12.10.2023 Свердловские предприниматели и самозанятые получили в 2023 году от СОФПП займы на сумму более 1 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в текущем году выдал ...03.10.2023 В Екатеринбурге 150 компаний представили свою продукцию крупнейшим сетевикам
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Порядка 150 свердловских компаний малого и среднего бизнеса приняли участие во встрече ...01.07.2022 Центр поддержки экспорта Среднего Урала отметили на федеральном уровне
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российский экспортный центр (РЭЦ, федеральный государственный институт поддержки ...