Туристические и креативные бизнес-кейсы Среднего Урала будут показаны на выставке-форуме «Россия»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Екатеринбурге 2 ноября пройдет презентация новой программы финансовой поддержки для ...05.10.2023 В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 6 октября пройдет форум «Финансирование креативных проектов»
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...06.09.2023 СОФПП удвоил максимально возможную финансовую поддержку при поручительстве по кредитам для малого и среднего бизнеса
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) удвоил максимально ...06.04.2023 Свердловские предприниматели с начала года получили от СОФПП 526 поручительств на 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого ...16.12.2022 В Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства подвели итоги года
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) поделился итогами ...