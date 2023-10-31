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Сегодня, 11:23

Туристические и креативные бизнес-кейсы Среднего Урала будут показаны на выставке-форуме «Россия»

УрБК, Москва, 19.02.2024. 27 февраля на стенде Свердловской области, работающем на площадке выставки-форума «Россия» (Москва, ВДНХ), в течение всего дня будут презентовать региональные бизнес-кейсы из сферы креативных индустрий и туризма. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Мероприятие будет приурочено ко Дню предпринимательства. Программу подготовил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), в нее войдут презентация региональных мер поддержки, проекты в сфере креативных индустрий и туризма, а также виртуальная выставка по истории предпринимательства на Урале.

На стенде Свердловской области будут представлены региональные меры поддержки, а также продукция «Таволожской керамики», «Модного дома Нины Ручкиной», бренда «Ароматерия», проекты загородного клуба «Ключ-Камень». Кроме того, СОФПП подготовил виртуальную выставку по истории предпринимательства на Урале.

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, креативная экономика сегодня в авангарде повестки, поэтому для презентации выбрали несколько быстрорастущих компаний из этой сферы.

«Они регулярно пользуются различными мерами государственного содействия и в своей работе отражают культурные и природные ценности Свердловской области. Также мы будем рады познакомить гостей ВДНХ с имеющимися в нашем арсенале региональными инструментами поддержки малого и среднего бизнеса. Некоторые из них существуют только в Свердловской области. Например, продукт гарантийного рынка «Оптимум», позволяющий ускорить рассмотрение заявок предпринимателей на поручительства по банковским кредитам», — рассказал Валерий Пиличев.
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