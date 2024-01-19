Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов за год снизился на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Объем строящегося жилья в Екатеринбурге в декабре 2023 года составил 3 млн 792 тыс. кв. ...18.01.2024 Объем введенных проектов на рынке жилья Среднего Урала за год вырос на 19%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Девелоперы Свердловской области, по данным ЕИСЖС (на основании публикации проектных ...04.12.2023 Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир
Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...04.12.2023 Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...18.09.2023 В УПН оценили последствия повышения ключевой ставки для рынка жилья
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков ...