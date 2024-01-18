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Сегодня, 12:02

Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов за год снизился на 3,7%

Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в январе 2024 года составил 112 тыс. кв. м. Об этом написал в своем блоге REBURG начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года этот показатель снизился на 3,7%.

«Девелоперы продолжают выводить новые проекты на рынок, несмотря на ужесточение условий по проектному финансированию. Ключевой задачей в таких условиях становится быстрое стартовое наполнение эскроу-счетов», — написал М. Хорьков.

При этом в целом по стране в начале 2024 года объем новых проектов снизился до 2,3 млн. кв. м., что на 27% меньше показателя января прошлого года.
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