Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов за год снизился на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. Объем выведенных на рынок жилья Свердловской области новых проектов, по данным Единой ...18.01.2024 Объем введенных проектов на рынке жилья Среднего Урала за год вырос на 19%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Девелоперы Свердловской области, по данным ЕИСЖС (на основании публикации проектных ...04.12.2023 Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир
Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с 49 до 49,3 тыс. квартир. Об ...04.12.2023 Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга вырос до 49,3 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга в ноябре текущего года вырос с ...13.04.2021 УПН: В России возобновился рост объемов строящегося жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В России впервые с осени 2020 года наблюдается рост объемов строящегося жилья. Об этом ...