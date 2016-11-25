Суд передал акции промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината государству

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. Арбитражный суд Свердловской области ввел новую процедуру банкротства в отношении ...

Имущество Богословского химкомбината распродадут для погашения долгов

Рассмотрение дела о банкротстве ОАО «Русский Магний» в очередной раз отложено

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2012. Арбитражный суд Свердловской области в очередной раз отложил рассмотрение дела о ...