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Вчера, 15:24

Суд передал акции промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината государству

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Арбитражный суд Свердловской области полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии у АО «Компания Эталон» (аффилирована с супругами Юрием и Людмилой Антиповыми) 100% акций Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы» в пользу Российской Федерации. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

По версии Генпрокуратуры, приватизация предприятий в начале 90-х годов была проведена незаконно, так как для нее требовалось разрешение правительства РФ. Кроме того, «Эталон» поставляет продукцию заводов в недружественные страны по заниженным ценам. 5 февраля иск попал в суд. Арбитражный суд Свердловской области в качестве обеспечительной меры арестовал акции указанных выше заводов.
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