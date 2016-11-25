Суд передал акции промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината государству

УрБК, Екатеринбург, 25.11.2016. ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» планирует завладеть 100% акций ПАО ...12.04.2016 Имущество Богословского химкомбината распродадут для погашения долгов
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2016. Арбитражный суд Свердловской области ввел новую процедуру банкротства в отношении ...17.12.2012 Рассмотрение дела о банкротстве ОАО «Русский Магний» в очередной раз отложено
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2012. Арбитражный суд Свердловской области в очередной раз отложил рассмотрение дела о ...08.10.2012 ОАО «ЧЭМК» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы» объединились в ООО «Урало-Сибирская металлургическая компания»
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2012. ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ...27.06.2012 ОАО «Уралвагонзавод» получит акции предприятий в Твери и Томске
УрБК, Москва, 27.06.2012. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ОАО «Уралвагонзаводу» ряда ...