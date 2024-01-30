Прибыль российского банковского сектора в январе 2024 года составила 354 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.01.2024. В декабре 2023 года фактическая чистая прибыль российских банков снизилась относительно ...

Чистая прибыль российских банков упала в декабре 2023 года до 64 млрд рублей

В декабре 2023 года объем средств россиян, хранящихся в банках, вырос по отношению к ноябрю 2023 года на 6,9% (+2,9 ...

Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 30.01.2024. В декабре 2023 года объем средств россиян, хранящихся в банках, вырос по отношению к ноябрю ...

Объем средств россиян в банках вырос на 6,9% в декабре 2023 года

За 11 месяцев 2023 года ипотечный портфель в РФ вырос более чем на 30%

УрБК, Москва, 22.12.2023. Чистая прибыль банковского сектора в РФ в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на ...