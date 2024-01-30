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Прибыль российского банковского сектора в январе 2024 года составила 354 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.02.2024. По данным ЦБ РФ, прибыль банковского сектора в России в январе 2024 года составила 354 млрд руб., а доходность на капитал — около 30%. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе 2024 года».

Корпоративный кредитный портфель российских банков в январе увеличился на 1,8%, прирост ипотечного рынка составил 0,6% (2,9% — в декабре 2023 года). Охлаждение ипотечного сектора в Центробанке объяснили длинными праздниками, ужесточением условий по льготным программам, а также высокими ставками по рыночной ипотеке.

Потребительское кредитование выросло на 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 года. Объем средств граждан, хранящихся в банках, уменьшился на 0,7%. ЦБ объяснил это повышенными тратами в течение праздников. Объем средств компаний уменьшился на 0,1%, в декабре 2023 года этот показатель вырос на 5,2%.
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