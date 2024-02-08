В январе-феврале 2024 года доля высококритичных кибератак в РФ выросла в три раза

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Индекс предпринимательской уверенности в добывающей промышленности РФ вырос до 5% в 2024 году

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УрБК, Москва, 11.01.2024. Доля импортных новых автомобилей, купленных в России в 2023 году, составила 54% от общего ...

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УрБК, Москва, 26.04.2023. За I квартал 2023 года Банк России, по предварительным данным, зафиксировал около сотни ...