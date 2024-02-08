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В январе-феврале 2024 года доля высококритичных кибератак в РФ выросла в три раза

УрБК, Москва, 22.02.2024. В январе-феврале 2024 года доля кибератак высокой критичности в России выросла с 2% до 6,3% по сравнению с IV кварталом 2023 года, пишут «Известия», ссылаясь на данные ГК «Солар».

Доля таких атак с применением вредоносных программ выросла с 73% до 80%. Доля веб-атак — до 15%.

«Начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности РФ Алексей Петров сообщил, что на информационную инфраструктуру России в 2023 году было совершено около 200 тыс. кибератак, классифицируемых как наиболее опасные», — добавило издание.

Ранее УрБК писал о том, как преступники используют возможности нейросетей.
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