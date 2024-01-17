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Сроки закрытия движения по улице Ботанической в Екатеринбурге продлили до 31 марта

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге сроки закрытия движения транспорта по улице Ботанической продлили до 31 марта. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В указанный период автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Мира — Академической — Гагарина, а в обратном направлении — по улицам Гагарина — Первомайской — Мира.
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