Сроки закрытия движения по улице Ботанической в Екатеринбурге продлили до 31 марта

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. В Екатеринбурге сроки закрытия движения транспорта по улице Ботанической продлили до 31 марта. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



В указанный период автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по улицам Мира — Академической — Гагарина, а в обратном направлении — по улицам Гагарина — Первомайской — Мира.