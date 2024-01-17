Сроки закрытия движения по улице Ботанической в Екатеринбурге продлили до 31 марта

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В Екатеринбурге строители продлили сроки закрытия движения транспорта по улице ...15.11.2023 В Екатеринбурге продлили сроки закрытия улицы Ключевской до 30 декабря 2023 года
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Ключевской, на ...02.11.2023 В Екатеринбурге продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Народной Воли, переулкам Отпускников и Низовому
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2023. Дорожно-строительные службы Екатеринбурга продлевают до 30 ноября 2023 года закрытие ...04.10.2023 В Екатеринбурге движение по улице Калинина будет закрыто до 20 ноября
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2023. Строители продлевают сроки закрытия движения транспорта по улице Калинина, от улицы ...23.09.2022 В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Чайковского
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Чайковского из-за ...