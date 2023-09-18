ФАС вынесла Банку Синара предупреждение за нарушение закона о защите конкуренции

УрБК, Челябинск, 18.09.2023. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области привлекло к ...23.12.2021 СКБ-банк будет переименован в банк «Синара»
УрБК, Москва, 23.12.2021. СКБ-банк будет переименован в банк «Синара». Такое решение было принято на внеочередном общем ...15.05.2019 ФАС признала МТС, «Вымпелком» и Tele2 виновными в нарушении закона о защите конкуренции
Федеральная антимонопольная служба признала трех операторов связи — ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл» и ПАО «Вымпелком» ...15.05.2019 ФАС признала МТС, «Вымпелком» и Tele2 виновными в нарушении закона о защите конкуренции
УрБК, Москва, 15.05.2019. Федеральная антимонопольная служба признала трех операторов связи — ПАО «МТС», ООО «Т2 ...18.10.2011 ФАС РФ: ООО «Юниаструм Банк» вводило в заблуждение потенциальных инвесторов и учредителей общих фондов банковского управления
УрБК, Москва, 18.10.2011. Федеральная антимонопольная служба РФ признала действия КБ (коммерческого банка) «Юниаструм ...