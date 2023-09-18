ФАС вынесла Банку Синара предупреждение за нарушение закона о защите конкуренции

УрБК, Москва, 21.02.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ вынесла ПАО Банк Синара предупреждение об устранении последствий нарушения статьи 14.2 закона о защите конкуренции. В течение 10 дней банк должен его исполнить, сообщает пресс-служба ведомства.



Поводом стала жалоба клиента на рекламу банка. «На сайте банка была указана привлекательная для потребителей информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3 тыс. руб.», — сообщает пресс-служба ФАС.



Теперь банк обязан будет проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, которые заключили договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации.



Банк Синара является частным региональным банком на территории Свердловской области. Головной офис расположен в Екатеринбурге.