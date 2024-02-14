Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта застройки двух кварталов района «Академический-2»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на завершение выполнения работ по возведению ...18.01.2024 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по медиапланированию и размещению наружной рекламы
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по медиапланированию и ...29.11.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей дождевой канализации
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение полного комплекса работ по ...31.10.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по расчистке русла и укреплению откосов реки Патрушиха
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...02.08.2023 Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...