Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта застройки двух кварталов района «Академический-2»

Материалы по теме

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по возведению жилых зданий квартала № 4 планировочного района «Академический»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на завершение выполнения работ по возведению ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по медиапланированию и размещению наружной рекламы

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение работ по медиапланированию и ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по строительству наружных сетей дождевой канализации

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на выполнение полного комплекса работ по ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по расчистке русла и укреплению откосов реки Патрушиха

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...

Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на выполнение работ по устройству проезда к СОШ № 1 в Квартале № 17

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора подряда на ...