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Застройщик Академического района Екатеринбурга объявил тендер на разработку проекта застройки двух кварталов района «Академический-2»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. АО СЗ «РСГ-Академическое» объявило тендер на право заключения договора проектирования на разработку Проекта комплексной застройки кварталов № 2 и № 4 планировочного района «Академический -2» в городе Екатеринбург.

Начальная цена выполнения работ не определена. Работы должны начаться в марте 2024 года, завершиться — в августе 2024 года.

Сбор заявок на участие в тендере осуществляется только на электронной торговой площадке «КОРТРОС» (номер закупочной процедуры № 146). Дополнительную информацию можно получить по электронной почте S.Frits@kortros.ru.

Начало приема заявок — 12.00 (по местному времени) 20 февраля 2024 года, окончание — 14.00 6 марта 2024 года.
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