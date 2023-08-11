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Вчера, 17:03

В Челябинской области в 2023 году объем выдачи ипотеки вырос почти на 80%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В 2023 году в России был установлен исторический максимум по вводу жилья. Этому способствовали льготные ипотечные госпрограммы. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ Банка России.

Как отмечается в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ», подготовленном регулятором, в начале и середине прошлого года по стране наблюдался высокий спрос на новостройки. Оживление на рынке вторичного жилья эксперты зафиксировали во II полугодии, когда после постепенного повышения процентных ставок покупатели спешили взять кредит по приемлемым ставкам и получить одобрение поданной ранее заявки.

Эту тенденцию можно было наблюдать в том числе и в Челябинской области, где объем выдачи ипотеки за 2023 год вырос почти на 80%, до 167 млрд руб. Выдача льготных ипотечных кредитов, которых южноуральцы оформили на 61 млрд руб., увеличилась в 2,3 раза.

Банки также оказывали поддержку строительной отрасли: за прошлый год челябинским строителям было выдано кредитов на сумму почти 49 млрд руб., что в 2,2 раза больше показателей 2022 года. Кредитные обязательства южноуральских застройщиков на 1 января 2024 года превысили 41 млрд руб.
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