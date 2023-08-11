В Челябинской области в 2023 году объем выдачи ипотеки вырос почти на 80%

УрБК, Челябинск, 11.08.2023. В I полугодии 2023 года жители Южного Урала оформили более 26 тыс. ипотечных жилищных ...28.02.2023 В Челябинской области ипотечный портфель вырос на 15%
УрБК, Челябинск, 28.02.2023. В Челябинской области на 1 января 2023 года задолженность населения по ипотеке составила ...13.05.2021 Объем ипотечного кредитования в Челябинской области в I квартале 2021 года вырос в 1,5 раза
УрБК, Челябинск, 13.05.2021. За I квартал 2021 года в Челябинской области было выдано 22 млрд руб. ипотечных кредитов, ...09.02.2021 Объем выдачи ипотеки в России в январе вырос на 40%
По итогам января в России было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд руб., сообщает пресс-служба ...09.02.2021 Объем выдачи ипотеки в России в январе вырос на 40%
УрБК, Москва, 09.02.2021. По итогам января в России было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд руб., ...