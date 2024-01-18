В Свердловской области число выданных автокредитов за год выросло почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в январе 2024 года выдали 2,22 тыс. кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на 39,9% больше уровня того же месяца предыдущего года (1,59 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял девятое место среди 30 российских регионов. На первой строчке списка по количеству выданных за указанный период автокредитов оказалась Москва (4,78 тыс. ед.), на второй — Московская область (4,28 тыс. ед.), на третьей — Татарстан (3,39 тыс. ед.), на четвертой — Санкт-Петербург (3,24 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Краснодарский край (2,91 тыс. ед.).



Согласно исследованию, сильнее всего за год выросла выдача автокредитов в Новосибирской (на 63,2%) и Ростовской (на 56,4%) областях, Чувашской Республике (на 50,7%), Кемеровской (на 47,6%) и Тюменской (на 46,4%) областях.



В целом по стране в январе этого года выдали 71,1 тыс. автокредитов, что на 27,7% больше показателя того же месяца 2023 года (55,7 тыс. ед.).