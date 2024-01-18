В Свердловской области число выданных автокредитов за год выросло почти на 40%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года выдали 2,11 тыс. кредитов на покупку новых и ...18.12.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%
В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.12.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и ...14.11.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за год выросло почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловской области в III квартале 2023 года выдали 7 тыс. 207 кредитов на покупку ...19.04.2023 На Южном Урале число выданных автокредитов в марте выросло на 13,3%
УрБК, Челябинск, 19.04.2023. В Челябинской области в марте выдали 2 тыс. 058 кредитов на покупку новых и подержанных ...